Из учебника истории от издательства «Просвещение» убрали упоминание Киевской Руси.

«Ребенку в школе выдали новые учебники, в которых отсутствует Киевская Русь. Вообще. Совсем. А есть Русь. Просто Русь», — написал в фейсбуке журналист Виталий Рувинский и приложил фотографии издания.

В последние годы авторы и редакторы учебников издательства «Просвещение» стараются как можно реже упоминать Украину и Киевскую Русь, писала «Медиазона». Издание получает около 80% государственных денег, направляемых на закупку учебников, говорилось в публикации