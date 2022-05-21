Соединенные Штаты готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий по ядерной проблеме, а также по проблеме распространения коронавирусной инфекции в Северной Корее, подтвердил журналистам представитель американской администрации в субботу, сообщает Интерфакс.

«Мы очень хотим найти способы использовать дипломатический подход. Мы очень ясно дали понять, что готовы поговорить с ними без каких-либо предварительных условий, мы также готовы предпринять шаги для решения их внутренних проблем, включая распространение COVID», — заявил он.

«Мы очень обеспокоены ситуацией с COVID. Мы очень чувствительны к тому факту, что они, похоже, сталкиваются с довольно серьезной ситуацией, и я думаю, вы видели, что мы готовы сотрудничать с другими членами международного сообщества, если это необходимо, для оказания помощи», — добавил представитель американской администрации.

Ранее сообщалось, что Пхеньян отказался от предложенной США и Южной Кореей помощи в предотвращении распространения инфекции. По сообщениям СМИ, помощь поступает из Китая.

В КНДР за последние сутки около 220 тыс. человек заболели лихорадкой, один человек скончался от последствий заражения, сообщает в субботу агентство «Ренхап».

«За сутки у более 219 030 человек проявились симптомы лихорадки, зарегистрирована одна смерть», — говорится в сообщении.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у 2,46 млн человек в КНДР, общее число скончавшихся от последствий заражения лихорадкой составило 66 человек.