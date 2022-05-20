Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии минобороны с заявлениями о ходе войны с Украиной и расширении НАТО.

По его словам, на Западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы у российских границ, заявки на вступление в НАТО подали ближайшие соседи — Финляндия и Швеция, принимаем меры адекватного противодействия.

«В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники», – сообщил он, добавив, что в «ближайшей перспективе» ожидается поставка в войска стратегических беспилотников. Это, отметил он, позволит «сберечь лётный состав и сильно сократит затраты на разведку и решение огневых задач» (за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники).

По его словам, за 8 лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз (с 3 до 45 в год), систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием, США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ.

Сейчас проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до 40 тыс военнослужащих из 30 стран НАТО, сказал Шойгу. По его словам, главная особенность этих манёвров — переброска из США в Европу полноценной дивизии и развёртывание группировки войск на трёх стратегических направлениях: арктическом, западном и юго-западном.

Он также заявил, что «близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», а российские военные делают все, чтобы не допустить гибели мирных жителей в Украине и на Донбассе.