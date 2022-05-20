Редакция The New York Times опубликовала новые доказательства военных преступлений солдат армии РФ в Буче.

Видео, полученные газетой, показывают, как россияне казнили, по меньшей мере, 8 украинцев в Буче 4 марта, что является потенциальным военным преступлением.

На первом видео, которое сняли камеры видеонаблюдения 4 марта, видно, как российские военные ведут украинских пленных (среди них был мужчина в характерной яркой синей кофте).

Затем они отвели мужчин за соседнее офисное здание, которое захватили и превратили в импровизированную базу.

Второе видео, которое отправили свидетели показывает, что происходило за зданием: слышались выстрелы, после чего пленные не возвращались туда, откуда их вывели.

На третьем видео, снятом с дрона 5 марта видны тела, лежащие на земле возле офисного здания, а рядом с ними два солдата РФ на страже. Среди тел видно пятно ярко-синего цвета – тот самый мужчина в синей толстовке с первого видео.

