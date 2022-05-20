Екатеринбургский предприниматель Яков Гринемаер подал заявку на регистрацию товарного знака «Хрюканина». Соответствующие документы «Ъ-Урал» обнаружил на сайте Роспатента. Слово «хрюканина» стало мемом после того, как его в своем обращении к телеведущему Владимиру Соловьеву употребил шансонье Александр Новиков.

Напомним, Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», который «корежит от буквы Z». В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему «следить за своим языком». Владимир Соловьев посчитал, что губернатор разговаривает «по понятиям».

«Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка — которая тоже, убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона — они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали: «Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало». Ну тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал?»,— ответил тогда Владимиру Соловьеву Александр Новиков.