Отправляющиеся на войну в Украину российские контрактники вынуждены за свой счет покупать бронежилеты, аптечки и другое снаряжение.

Об этом изданию The Moscow Times рассказали военнослужащие из нескольких воинских частей. Минимальная стоимость экипировки — 200 тысяч рублей (5630 манатов).

За свой счет российским военнослужащим приходится покупать буквально все: от обуви до бронежилетов, бинтов и жгутов.

А один из военных посетовал, что контрактников, которых перебрасывают в Украину, не обеспечивают даже элементарной экипировкой.

«Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски: нет теплых вещей, нет сухпайков и аптечек. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, — вся в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает», — возмущается военный.