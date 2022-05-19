Отправляющиеся на войну в Украину российские контрактники вынуждены за свой счет покупать бронежилеты, аптечки и другое снаряжение.
Об этом изданию The Moscow Times рассказали военнослужащие из нескольких воинских частей. Минимальная стоимость экипировки — 200 тысяч рублей (5630 манатов).
За свой счет российским военнослужащим приходится покупать буквально все: от обуви до бронежилетов, бинтов и жгутов.
А один из военных посетовал, что контрактников, которых перебрасывают в Украину, не обеспечивают даже элементарной экипировкой.
«Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски: нет теплых вещей, нет сухпайков и аптечек. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, — вся в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает», — возмущается военный.
Уж ,очень, напоминает нам эти действия российских воск»отважных»зинворов которые тоже покупали амуницую за свой счёт!!! P.S: İt yesinə oxşamasa haramdir! Плохи дело..