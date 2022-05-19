Стоимость дизельного топлива для грузовых автомобилей из стран Евросоюза будет повышена в Беларуси с 20 мая на 12 приграничных автозаправочных станциях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

«В перечень попали 12 приграничных АЗС, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций и перецепки, согласно определенным маршрутам следования. Изменения касаются реализации дизельного топлива, цена него будет выше уровня розничной цены на обычные виды дизельного топлива в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что у белорусских граждан и резидентов республики, а также у физических лиц — граждан стран Европейского союза «остается возможность заправлять автомобили другими видами дизельного топлива на остальных АЗС, расположенных в Республике Беларусь». Их в стране более 800, уточнили в «Белнефтехиме».