С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 28 500 своих военных. Также было уничтожено 595 артиллерийских систем, передает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют:

личного состава — около 28500 (+200) человек ликвидировано,

танков — 1254 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 3063 (+20) ед,

артиллерийских систем — 595 (+9) ед,

РСЗО — 199 (+0) ед,

средства ПВО — 93 (+2) ед,

самолетов — 203 (+1) ед,

вертолетов — 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 455 (+14),

крылатые ракеты — 103 (+1),

корабли / катера — 13 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн — 2157 (+20) ед,

специальная техника — 43 (+0).

В Генштабе добавляют, что наибольшие потери России за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.