С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже 28 500 своих военных. Также было уничтожено 595 артиллерийских систем, передает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют:
личного состава — около 28500 (+200) человек ликвидировано,
танков — 1254 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 3063 (+20) ед,
артиллерийских систем — 595 (+9) ед,
РСЗО — 199 (+0) ед,
средства ПВО — 93 (+2) ед,
самолетов — 203 (+1) ед,
вертолетов — 167 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 455 (+14),
крылатые ракеты — 103 (+1),
корабли / катера — 13 (+0) ЕД,
автомобильной техники и автоцистерн — 2157 (+20) ед,
специальная техника — 43 (+0).
В Генштабе добавляют, что наибольшие потери России за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
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