Бизнес-среда в Азербайджане благоприятна для инвесторов. Нас устраивают 10 миллиардов прямых иностранных инвестиций. Диверсификация инвестиционного портфеля иностранных компаний также очень важна.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

Глава государства сказал: «Изначально наши инвестиционные программы были ориентированы на нефтегазовый сектор, но сейчас мы видим прямые иностранные инвестиции в сферу возобновляемой энергетики. Ранее в этом году были подписаны два крупных контракта с иностранными инвесторами на строительство солнечной и ветровой электростанций мощностью 470 МВт, что свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате.

Президент Ильхам Алиев отметил, что диверсификация экономики Азербайджана является главным приоритетом.

«Естественно, энергетика традиционно была ведущей отраслью в нашей экономике, и так будет и впредь. В частности, мы завершили строительство Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ впервые с января 2021 года будет транспортироваться в различные точки, в том числе в Европейский Союз. Безусловно, развитие нефтяного сектора, являющегося традиционной отраслью нашей экономики, продолжает играть важную роль для локальных целей и энергетической безопасности многих стран. Однако диверсификация — наша главная цель», — сказал президент.