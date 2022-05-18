Между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт произошел разговор на повышенных тонах из-за затягивания передачи Украине семи зенитных самоходных установок Gepard, одобренных к поставке еще в конце апреля. Об этом пишет газета Welt.

Поставка немецких танков и самоходных установок Gepard была обещана федеральным правительством Германии, но с того момента прогресса нет.

«Кулеба требовал быстро организовать поставки обещанных вооружений или признать, что тема не обсуждается. Это был трудный разговор, в котором Кулеба по-настоящему разозлился», — пишет издание.

Ламбрехт в ответ заявила, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов. Пообещав ускорить процесс поставок Украине вооружений.

По словам журналистов, Кулеба сказал, что «нехорошо обещать что-то, зная, что этого нет».