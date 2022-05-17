Из-за потери крейсера «Москва» в России отстранили от должности и арестовали командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины. В отношении начальника штаба Черноморского флота вице-адмирала Сергея Пинчука, по данным ведомства, также ведут расследование.

10 мая телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что командующий Черноморским флотом не появлялся на публичных мероприятиях с момента затопления крейсера «Москва» 14 апреля. Источники ВЧК-ОГПУ допустили, что «Игорь Осипов мог находиться на крейсере „Москва“ во время атаки» на корабль.

9 мая Осипов отсутствовал на параде Победы в Севастополе, вместо него парад принимал вице-адмирал Сергей Пинчук, которого упоминает украинская разведка.

13 мая командующий Черноморским флотом пропустил в Севастополе концерт в поддержку ВМФ. «Глава» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Осипов пропустил мероприятие, поскольку он «на боевом посту».