Президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинскому старшему лейтенанту азербайджанского происхождения почетное звание.

Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook.

«Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Герой Украины» командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады, украинцу азербайджанского происхождения, старшему лейтенанту Кириллу Яшар оглу Агасиеву», — отметил дипломат.