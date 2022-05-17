Президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинскому старшему лейтенанту азербайджанского происхождения почетное звание.
Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на своей странице в Facebook.
«Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание «Герой Украины» командиру взвода 92-й отдельной механизированной бригады, украинцу азербайджанского происхождения, старшему лейтенанту Кириллу Яшар оглу Агасиеву», — отметил дипломат.
Слава Украине !
Героям слава !
Слава всем , кто помогает Украине в их борьбе за свою РОДИНУ !