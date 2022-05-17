Итальянская нефтегазовая компания Eni готова открыть рублевый счет в «Газпромбанке» для оплаты российского газа в мае. Холдинг принял такое решение после смягчения позиции ЕС по этому вопросу. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отметили источники издания, к среде, 18 мая, Eni начнет открывать счета в рублях и евро в «Газпромбанке». Компания планирует вовремя провести платежи в мае и избежать каких-либо рисков в поставках газа.

Один из собеседников агентства отметил, что Eni ждала официальной публикации рекомендаций ЕС о возможности оплаты российского газа в рублях. Представитель компании заявил изданию, что не комментирует слухи и опроверг открытие двух счетов в российском банке.