Три вертолета Ми-17 из Соединенных Штатов прибыли в Украину и выполняют боевые задачи.

Об этом рассказал журналист американского журнала Foreign Policy Джек Детч.

По его словам, это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Ми-8 — один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Это многоцелевая машина, ее различные модификации пригодны для ударных целей, перевозки людей и грузов, проведения спасательных и других специальных операций. Ми-17 — экспортная модификация этого вертолета.

Также, по словам Детча, в Украину уже прибыли 60% из 209 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках этого пакета. Артсистемы М777 и другие гаубицы, поступающие из стран НАТО, уже успели отлично себя зарекомендовать.