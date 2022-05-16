Автозаправочные станции англо-голландской Shell, заявившей о намерении поэтапно отказаться от всех российских углеводородов и заключившей соглашение о продаже сбытового бизнеса «ЛУКОЙЛу», начинают закрываться, сообщает «Интерфакс».

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«На АЗС размещено уведомление о временном закрытии топливораздаточных колонок с 15 мая и прекращении с 20 мая 2022 года программы лояльности Shell ClubSmart. У ее участников была возможность накапливать баллы до 13 мая включительно, воспользоваться баллами можно до 20 мая. «После 20 мая списать накопленные баллы будет невозможно», — говорится в сообщении.

В Shell подтвердили, что «на станциях, входящих в периметр сделки с «ЛУКОЙЛом», полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу».