Работа заправок Shell в России и завода по производству смазочных материалов в Торжке будет временно приостановлена, сообщил гендиректор российского подразделения «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев. Его слова приводятся на сайте компании.

«Для обеспечения продажи компании «Шелл Нефть» новому владельцу работа АЗС «Шелл» и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни», — заявил Стародубцев. Он напомнил, что ведутся переговоры о продаже компании «Шелл Нефть» в связи с намерением концерна Shell выйти из проектов в России.

Глава «Шелл Нефть» подчеркнул, что приоритетом компании остается безопасность сотрудников и производственных процессов, а также сохранение рабочих мест и соблюдение требований законодательства.