С начала вторжения в Украину российские войска потеряли из личного состава более 27 700 военнослужащих. При этом были уничтожены 165 вертолетов войск РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 16.05 ориентировочно составляют:

личного состава — около 27700 (+300) человек ликвидировано,

танков — 1228 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,

артиллерийских систем — 577 (+22) ед,

РСЗО — 195 (+0) ед,

средства ПВО — 89 (+0) ед,

самолетов — 200 (+0) ед,

вертолетов — 165 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 427 (+11),

крылатые ракеты — 97 (+2),

корабли / катера — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2101 (+14) ед,

специальная техника — 42 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери России за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.