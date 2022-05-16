С начала вторжения в Украину российские войска потеряли из личного состава более 27 700 военнослужащих. При этом были уничтожены 165 вертолетов войск РФ, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 16.05 ориентировочно составляют:
личного состава — около 27700 (+300) человек ликвидировано,
танков — 1228 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,
артиллерийских систем — 577 (+22) ед,
РСЗО — 195 (+0) ед,
средства ПВО — 89 (+0) ед,
самолетов — 200 (+0) ед,
вертолетов — 165 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 427 (+11),
крылатые ракеты — 97 (+2),
корабли / катера — 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2101 (+14) ед,
специальная техника — 42 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери России за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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