Россия планирует отправить на войну в Украину до 2500 резервистов, уже проходящих подготовку на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях России. Об этом в воскресенье, 15 мая, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

«Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что командование вооруженных сил Российской Федерации пытается таким образом комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов.