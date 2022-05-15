Соединенные Штаты передали Украине 89 из 90 гаубиц М-777, которые входили в пакет помощи на 800 млн долларов. Многие из них уже находятся на фронте.

Об этом говорится в сообщении посольство США в Киеве в Twitter.

«Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, присланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине», — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, «многие из них уже работают на передовой».

Напомним, около 310 украинских военных уже обучены обращению с новым оружием.