Вооруженные силы Украины на северо-востоке Харьковской области уже находится неподалеку от границы. В ближайшие дни наши защитники попытаются выйти на рубеж страны.

Об этом говорится в заявлении советника главы МВД Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

«Если мы говорим о северо-востоке Харьковщины, то там действительно украинские войска перешли в контрнаступление, мы уже недалеко от границы и, надеемся, если все будет хорошо, в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу», — сказал Денисенко.

При этом, по его словам, подрыв россиянами трех мостов может несколько замедлить украинское контрнаступление в регионе.

«Если же говорить о юге области, про Изюмское направление, то там они (россияне) концентрируются, думают сделать еще один удар на Славянск и Краматорск. Пока это все идет безрезультатно, но у них все же есть еще большая численность и живой силы, и техники на этом направлении», — отметил Денисенко.