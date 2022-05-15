Запад надеется, что Анкара не будет вмешиваться в процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО на завершающем этапе, пишетгазета Huriyyet со ссылкой на источники.

Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил ранее президент Тайип Эрдоган.

«Западные источники надеются, что Анкара, поддержавшая политику «открытых дверей» НАТО в Восточной Европе и на Балканах, не будет вмешиваться в процесс принятия в НАТО двух скандинавских стран на завершающем этапе», — пишет газета.

Издание сообщает, что Анкара обеспокоена тем, что Швеция поддерживает РПК и FETÖ.

«Предоставление Стокгольмом убежища членам обеих организаций на основании «прав человека и демократии» вызывает в Анкаре серьезный дискомфорт», — говорится в статье.

«Анкара, всегда реагирующая на тесное сотрудничество представителей Минобороны Швеции с «Отрядом народной самообороны» (YPG), расценивает, что таким отношением стокгольмской администрации она открыто поддерживает создание террористического коридора на турецко-сирийской границе», — пишет Huriyyet.