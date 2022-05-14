Финал песенного конкурса «Евровидение-2022» проходит в Турине, Италия.
Всего в финале примут участие 26 стран.
Надир Рустамли, представлявший Азербайджан на конкурсе с песней «Fade to black», выступит 15-м.
Финал песенного конкурса «Евровидение-2022» проходит в Турине, Италия.
Всего в финале примут участие 26 стран.
Надир Рустамли, представлявший Азербайджан на конкурсе с песней «Fade to black», выступит 15-м.
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