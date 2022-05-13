На фоне санкций против родственников Владимира Путина МИД РФ посоветовал россиянам не ездить в Британию.

«Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз. До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан», — заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ, объяснив свои рекомендации задержками при обработке визовых заявок со стороны Британии.