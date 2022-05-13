МИД Британии заявил, что внёс в свой санкционный список Алину Кабаеву.

В санкционный список также попала бывшая жена Путина Людмила Очеретная.

В конце апреля The Wall Street Journal писал, что США также подготовили пакет санкций против Кабаевой, но не ввели его из опасений, что Путин «отреагирует агрессивно».

По данным издания, власти США полагают, что Кабаева является матерью «как минимум троих детей» Путина, и что она может играть важную роль «в сокрытии личного состояния Путина за границей».