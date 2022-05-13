Идеология путинского «русского мира» – это эквивалент коммунизма и нацизма 20-го века. Об этом написал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в статье для британской газеты The Telegraph.

Специальная стратегия президента РФ Владимира Путина открыла ворота геноциду и опасна как «раковая опухоль», заявил он.

«Опухоль пожирает не только большую часть российского общества, но и представляет смертельную угрозу для Европы. Недостаточно лишь поддерживать Украину в ее войне с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — призвал глава правительства.

Россия с помощью «русского мира» идеологии оправдывает выдуманные права и привилегии для своей страны и заявляет о якобы «особой исторической миссии русского народа», отметил премьер.

«Во имя этой идеологии Мариуполь и десятки украинских городов разрушили ВС РФ. Россия посылала русских солдат на войну, убеждала их в собственном превосходстве. Их мотивировали на бесчеловечные военные преступления – убийства, изнасилования и пытки мирных жителей. Эта идеология стимулирует насильственное перемещение украинцев в РФ», – написал Моравецкий.

Фашизм и большевистский коммунизм, по оценке польского премьера, приносил человеческое достоинство в жертву безумным фантазиям – мировой революции пролетариата или правлению «расы господ». Моравецкий отметил невероятность возврата нацистского диктатора Адольфа Гитлера и советского деспота Иосифа Сталин в 21-м веке.

«Иллюзия, что история не может повториться, развеялась 24 февраля этого года. Невероятным фактом стал обстрел ракетами Киева, Харькова и других городов суверенного, демократического государства в самом сердце Европы», – подчеркнул он.

Происходящее в Украине, по мнению Моравецкого, это возвращение «проклятых идеологий» и построение Путиным нового российского империализма на основе мифа о победе над нацизмом. Премьер Польши уверен, что «Россия не остановится на Киеве» и пойдет в «долгий поход на Запад».

«Германия подверглась денацификации. Единственный шанс для России и цивилизованного мира — это «депутинизация». Если мы не займемся этой задачей немедленно, мы потеряем не только Украину, но и свою душу, свободу и суверенитет», – заключил глава правительства Польши.

На заявления польского премьера отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков:.

«Это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», — заявил Песков.