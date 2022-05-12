Германский концерн Siemens с 13 мая расторгает сервисные договоры на техобслуживание с компанией РЖД, включая поставки и техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка», говорится в заявлении пресс-службы компании 12 мая.

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«Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании «Сименс мобильность», было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО «РЖД» с 13 мая», – говорится в заявлении компании.

Также Siemens в связи с уходом из России выйдет из совместных предприятий и проектов. В стране у немецкой компании и группы «Синара» действует совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы», которое серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока с коллекторным тяговым приводом 2ЭС6 «Синара» и с асинхронным 2ЭС10 «Гранит», а также электрички «Ласточка» и магистральные электровозы переменного тока 2ЭС7.

Кроме того, в России представлен один из секторов Siemens – Siemens Energy, один из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми машинами» – «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa является партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.