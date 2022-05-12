Германский концерн Siemens сообщил, что покинет российский рынок на фоне событий в Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

«Siemens уйдет с российского рынка в результате войны в Украине. Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности и всей промышленной деятельности», — отмечается в сообщении.

При этом указывается, что Siemens «была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3 тыс. своих сотрудников в стране».