Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком обязала ЗАО «SOCAR Petroleum» выплатить в госбюджет размере 27 млн 412,962 тыс. манатов, полученных в результате нарушения антимонопольного законодательства.

В службе заявили, что к ней поступили обращения от предпринимателей на нарушение конкуренции на рынке нефтепродуктов: ряд индивидуальных предпринимателей подали жалобу в связи с тем, что нефтепродукты, купленные у «SOCAR Petroleum» не доставляются адресату.

В ходе проведенного разбирательства установлено, что SOCAR Petroleum применяла в отношении покупателей невыгодные для них условия контрактов и тем самым нарушала антимонопольное законодательство. В связи с этим в отношении общества было открыто дело.

По итогам рассмотрения дела вынесено решение о принудительном приведении условий договоров с покупателями в соответствие с антимонопольным законодательством. Также принято решение, о выплате в государственный бюджет доходов в размере 27 млн 412,962 тыс. манатов, полученных SOCAR Petroleum, в результате деятельности несоответствующей законам Азербайджана «О регулируемых ценах» и «О антимонопольной деятельности.