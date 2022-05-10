Украинские бойцы ликвидировали от восьми до десяти российских генералов за время войны. Об этом комитету по вооруженным силам Сената США заявил глава Разведывательного управления Минобороны (DIA) Соединенных Штатов генерал-лейтенант Скотт Беррье, сообщает CNN.

Он отметил, что это необычно большое число для современной армии, которое намного превышает количество американских генералов, погибших за 20 лет конфликта в Афганистане.

Некоторые официальные лица США объясняют эту нетипично высокую цифру отчасти разведывательной поддержкой, оказываемой Соединенными Штатами, в то время как другие полагают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать в зоне конфликта, чтобы мотивировать свои войска, отмечает телеканал.

«Тот факт, что Россия теряет всех этих генералов, говорит о том, что эти генералы должны идти вперед, чтобы обеспечить выполнение своих приказов?» – спросил сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон.

«Да», – ответил Беррье.

«Я думаю, что украинцы правы в том, что касается мужества и того, как они защищают свою нацию. Я не уверен, что российские солдаты из отдаленных российских военных округов действительно это понимают», – сказал глава разведки.