В период войны была вообще непонятная ситуация не только в Шуше. Неверная информация передавалась из разных мест. Генштаб, возглавляемый Оником Гаспаряном, передавал правительству либо неверную, либо неполную информацию. Об этом в интервью армянским СМИ рассказал руководитель аппарата бывшего вице-премьер-министра Армении Тигран Авинян.

«С какой целью я не знаю. В Ереван сообщали, что все нормально, а на деле все было совсем по-другому. Число беглецов росло, но по каким-то причинам эта информация не полностью передавалась властям. Такая же ситуация была и в Шуше», – отметил он.

Он подтвердил, что в те времена командующим обороной Шуши был назначен экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, который, увидев приближение азербайджанского спецназа, сбежал из города.

«Надо спросить Сейрана Оганяна, почему он сбежал вечером 5 ноября, даже не проинформировав дислоцированные там группировки. Наша связь с командованием оборвалась очень непонятным и странным образом. Прежде чем участвовать в митингах и выступать с патриотическими речами, Сейрану Оганяну не мешало бы посмотреть в зеркало и спросить себя, почему, как фактический командующий, он оставил нас и десятки солдат и добровольцев там и без предупреждения, просто сбежал, неожиданно для всех нас появившись в Ереване. Я думаю, что он должен смотреть правде в глаза, прежде чем «спасать» Карабах на площадях Еревана, он должен четко объяснить общественности, почему та спасательная операция под его ответственностью не удалась», – заявил Тигран Авинян.