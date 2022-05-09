Азербайджан вместе со всем Советским Союзом вступил в войну 22 июня 1941 года. В Великой Отечественной войне с оружием в руках сражался каждый пятый житель Азербайджана: при населении 3,4 млн человек (1941 г.) на фронт ушли 681 тыс. человек (из них более 10 тыс. — женщины). 350 тыс. воинов-азербайджанцев погибли на полях сражений.

Об этом написал в социальных сетях секретарь Бакинской епархии архимандрит Алексий. Свыше 400 тыс. азербайджанцев были награждены боевыми орденами и медалями, 14 воинов — полные кавалеры ордена Славы, 123 — Герои Советского Союза, напомнил архимандрит Алексий.

На территории Азербайджана было создано 87 батальонов, 1123 отряда самообороны, были сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, с боями прошедшие от предгорьев Кавказа до Берлина. Как писал маршал Жуков в книге «Воспоминания и размышления», «среди первых ворвавшихся в Берлин с востока была 416-я дивизия: командир — Д.М. Сызранов, начальник политотдела — полковник Р.А. Меджидов».

В годы войны Азербайджан был главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов (свыше 70% общего объема, производимого в тот период в СССР). В годы ВОВ азербайджанские нефтяники производили до 80% топлива всей, тогда общей страны, СССР. В первый год войны отправили 23,5 млн тонн нефти. Всего же 75 млн тонн нефти было отправлено на военные нужды в период Великой Отечественной войны.

В годы войны в Баку производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов, отметил архимандрит.