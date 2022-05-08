Соединенные Штаты приняли решение ввести санкции в отношении восьми представителей руководства Сбербанка и еще 27 из Газпромбанка, а также рестрикции против Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур. Об этом говорится в справке, распространенной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.

«США ввели санкции в отношении восьми управленцев из Сбербанка — крупнейшего российского финансового института, имеющего уникальную важность для российской экономики, в котором хранится примерно треть всех банковских активов Росси; 27 управленцев из Газпромбанка — крупного российского банка, обеспечивающего бизнес «Газпрома», одного из крупнейших мировых экспортеров природного газа; и Московского индустриального банка и десяти его дочерних структур», — отмечается в справке.

При этом американское правительство подчеркивает, что речь не идет о блокировании операций Газпромбанка и замораживании его активов. «Просто для пояснения: мы не вводим санкции в отношении Газпромбанка таким же образом, как мы делали в случае со Сбербанком, ВТБ или каким-либо другим крупнейшим [российским] банком. Речь не идет о полном блокировании. Мы не замораживаем активы Газпромбанка, не запрещаем какие бы то ни было транзакции с Газпромбанком», — пояснил представитель администрации США высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению ввести нынешние рестрикции.

Как уточнил этот американский чиновник, США вводят санкции «в отношении дополнительного числа представителей руководства крупнейшего банка России — Сбербанка, а также третьего по размеру банка — Газпромбанка», который Вашингтон «прежде не затрагивал санкциями». Американская администрация, по словам ведущего брифинга, стремится сигнализировать «о том, что Газпромбанк не является тихой гаванью». «Поэтому мы вводим санкции в отношении некоторых его руководителей, <…> чтобы создать леденящий эффект», — заявил представитель исполнительной ветви власти США.

«Вы правы, Газпромбанк является основным путем, по которому Россия продает газ в Европу. Поэтому мы осторожны в плане блокирования его операций, пока Европа все еще импортирует газ из России. Тем не менее мы не хотим, чтобы Газпромбанк воспринимали как тихую гавань. Поэтому мы принимаем меры в отношении его руководителей», — сказал ведущий брифинга.

«В совокупности сегодняшние шаги представляют собой продолжение систематического и методичного отрезания России от мировой финансовой и экономической системы. Сигнал заключается в том, что в российской экономике не будет тихих гаваней, пока продолжается вторжение [президента России Владимира] Путина», — добавил чиновник.