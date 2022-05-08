Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за полчаса, но призвал её не допускать, об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В ядерной войне страны НАТО будут нами уничтожены за полчаса. Но мы не должны ее допустить, поскольку последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии нашей Земли», — написал он.

«НАТО ведет против нас войну. Она ее не объявляла, но это ничего не меняет. Теперь это всем очевидно. Украинские «нацбаты» и ВСУ — расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений», — добавил Рогозин.

Он считает, что «специальная военная операция» теперь вышла далеко за рамки ее первоначального смысла и географии и называет её «войной за правду и право России существовать как единое и независимое государство».

Рогозин подчеркнул, что победить более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами возможно лишь при полной солидарности всей страны с армией, а также мобилизации экономики государства и переводе оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России на военные рельсы.

«И это надо делать немедленно и быстро», — заключает он.