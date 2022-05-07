В преддверии празднования 9 мая -Дня победы правительства государств, граждане которых совместными усилиями завоевали победу над фашизмом, помимо основных имеющихся льгот ежегодно выплачивают единовременную материальную помощь участникам войны. И как выяснилось, Россия выделила самый минимальный размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) на постсоветском пространстве.

Азербайджан

С каждым годом живых очевидцев и частников ВОВ становится все меньше. В Азербайджане жив 81 участник Второй мировой войны, хотя в ВОВ участвовали около 700 тыс. азербайджанцев. Из отправившихся на фронт в 1941-1945 годах свыше 300 тыс. соотечественников погибли или пропали без вести.

К 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 19 апреля 2022 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам ВОВ, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Согласно распоряжению, Министерство труда и социальной защиты населения выплатило каждому из ветеранов по 1500 манатов ($882).

Вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда выделили по 750 манатов ($441).

Распоряжение охватило 4314 человек, заявили Minval.az в минтруда. На предоставление единовременной материальной помощи из резервного фонда президента Азербайджана выделено 3,5 млн манатов.

Россия

А вот в России размер ежегодных выплат оказался несколько меньше. Ветераны ВОВ получили ко Дню Победы по 10 тыс. рублей ($145).

Пенсионный фонд перечислил средства 20 320 человек. Хотя в 2020 году, по случаю 75-летия победы, ветеранам, вдовам участников войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей выдали по 75 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей перевели более чем полутора тысячи труженикам тыла, имеющим государственные награды за самоотверженный труд в далекие военные годы.

Казахстан

Размер единовременной выплаты на одного человека в Казахстане оказался намного выше, чем в остальных странах СНГ. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам предоставить ветеранам минимум по миллиону тенге ($2 289). Сейчас там проживает 381 участник и инвалидов ВОВ.

Также материальная помощь оказана бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – не менее 100 тыс. тенге ($227). Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период ВОВ, – не менее 60 тыс. тенге ($136). Женам умерших инвалидов ВОВ и труженикам тыла в годы ВОВ – не менее 30 тыс. тенге ($68).

Кыргызстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров продолжил традицию бывших советских республик, подписав распоряжение об оказании единовременной материальной помощи ветеранам ВОВ.

В Кыргызстане, по данным на 1 февраля 2022 года, живут 107 ветеранов ВОВ. В соответствии с распоряжением главы республики по случаю 77-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов из фонда президента КР выделят 10 млн 807 тыс. сомов. По 100 тыс. сомов ($1218) получат следующие категории граждан: инвалиды ВОВ; участники войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ; лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Узбекистан

Решил не отставать от соседей и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, установив единовременное денежное вознаграждение участникам ВОВ в размере 15 млн сумов ($1347).

Отметим, что в той войне участвовало более 1,9 млн жителей Узбекистана, свыше 540 тыс. из которых не погибли. К настоящему времени в живых остались около 500 участников ВОВ и порядка 10 тыс. тружеников тыла.

Таджикистан

Подхватил волну щедрости и президент Таджикистана, выделив ветеранам по 15 тыс. сомони ($1204) в честь Дня победы. Эмомали Рахмон распорядился перечислить 855 тыс. сомони 57 участникам и инвалидам ВОВ.

Беларусь

В Беларуси максимальная сумма матпомощи ветеранам войны к 9 мая достигла 1,8 тыс. белорусских рублей ($533). В таком размере ее перечислят инвалидам и участникам ВОВ, принимавшим участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года и в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.

А награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, блокадникам положено тысячу белорусских рублей ($296), членам семей подпольщиков, бывшим узникам — 750 местных рублей ($222).

Грузия

Мэрия Тбилиси решила увеличить оставшимся в живых участникам войны финансовую помощь до 1 тыс. лари ($330) каждому. В Грузии в живых остались 172 ветерана.

Кроме того, Служба здравоохранения и социальных услуг мэрии Тбилиси в рамках программы помощи перечислила по 500 лари ($165) вдовам ветеранов.

Сейран Джафаров