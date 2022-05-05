Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев проинспектировал боеготовность воинских частей, дислоцированных в Кельбаджарском районе. Об этом Minval.az сообщили в Минобороны.

Начальник Генерального штаба ознакомился с организацией воинской службы и боевого дежурства, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих.

К.Валиев встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджарском районе государственной границы, поинтересовался их проблемами, наградил отличившихся военнослужащих и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Затем начальник Генерального штаба провел служебное совещание с командным составом воинской части. Генерал-полковник К.Велиев довел до участников совещания задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией.

В завершение поручение министра обороны было доведено до соответствующего личного состава в целях дальнейшего повышения боеспособности частей с учетом современных способов общевойскового боя, проведения учений в реальных боевых условиях для эффективного применения оружия и боевой техники.