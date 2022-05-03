Военные РФ сбрасывали на украинский Чернигов и окрестности агитационные снаряды с пропагандистскими листовками времен Второй чеченской войны. Об этом сообщил популярный тревел-блогер, бывший ведущий программы «Орел и решка» Антон Птушкин, опубликовав у себя в «Фейсбуке» фото такой агитки и снаряд от нее.

«Граждане Чеченской Республики! Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым российская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям. Я не знаю, как снаряды времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то», – написал украинский блогер.

На опубликованном им фото видны сам снаряд, а также листовка, в которой командование объединенной группировки российских войск обращается к жителям Чечни.

«Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чуждые вам интересы: интересы местных денежных магнатов, руководителей террористов, грабителей и убийц, политических авантюристов всех мастей. Басаев, Хаттаб, Удугов и ряд других зарабатывают грязные деньги на вашей крови. Их дни сочтены. Многие из них уже сбежали из Чечни, не дожидаясь справедливого возмездия», – говорится в агитке россиян.



Агитки (агитационные боеприпасы) — это боеприпасы спецназначения. Они предназначены для рассеивания агитационных материалов на территории противника. Обычно они не имеют поражающего действия. В ходе Чеченских войн войска РФ сбрасывали агитки с авиабомб АгитАБ-500-300.