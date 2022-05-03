Один из создателей The Beatles, британский музыкант Пол Маккартни вынес на сцену флаг Украины на концерте в американском городе Спокан 29 апреля. После этого в Сочи закрасили стрит-арт с группой The Beatles.

Граффити было создано группой художников Youfeelmyskill в 2017 году. Sochinews сообщает, что это решение было поддержано чиновниками и депутатами.

Владислав Тепляков, депутат Горсобрания Сочи, рассказал, что к 9 мая на этом месте битлов появятся герои-молодогвардейцы Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов и Сергей Тюленин.