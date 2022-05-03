В Румынии создана новая боевая группа НАТО. Об этом сообщает Командование объединенных сил союзников в Неаполе.
Заявленная цель создания группы – «подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Североатлантического союза».
В Румынии создана новая боевая группа НАТО. Об этом сообщает Командование объединенных сил союзников в Неаполе.
Заявленная цель создания группы – «подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Североатлантического союза».
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