Богатейшие предприниматели России потеряли с начала года $45,484 млрд, наиболее существенно, почти на $7 млрд, сократилось состояние совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко. Сейчас бизнесмен владеет $15,5 млрд, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинге представлены 500 самых богатых людей мира, 23 из них являются гражданами России и владеют $328,04 млрд. Первую строчку среди российских бизнесменов занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, что состояние оценивается в $31,5 млрд (плюс $645 млн с начала года). Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон потерял $6,48 млрд и сейчас владеет $26 млрд.

Директор и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин занимает в рейтинге BBI третье место с состоянием $23,7 млрд, за несколько месяцев он потерял $4,27 млрд.

Затем следуют основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($23,5 млрд и минус $5,33 млрд), основатель холдинга USM Алишер Усманов ($19,6 млрд и минус $1,63 млрд), крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов ($18,7 млрд и минус $3,09 млрд), бывший основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко ($18,3 млрд и плюс $853 млн), главы и владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг ($16 млрд и минус $2,43 млрд) и сенатор Сулейман Керимов, чья семья контролирует золотодобытчика «Полюс» ($14,4 млрд и минус $834 млн).