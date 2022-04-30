Представители оппозиционного «Освободительного движения» выпустили на Площади республики в Ереване у здания армянского правительства кур с наклеенными на них фотографиями премьера страны Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.

«Активисты выпустили кур с наклеенными на них фотографиями Никола Пашиняна и датой 8.05.2018 (именно тогда Пашинян стал премьером) под песню Пипо Франко «Ки-ки-ки, ко-ко-ко». Активисты освободительного движения так решили отметить День гражданина, учрежденный властями», — пишет издание.