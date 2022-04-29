1 мая председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде совершит визит во французский город Страсбург.

Согласно информации пресс-службы УМК, цель визита – принять участие в международной конференции Совета Европы на тему «Межрелигиозный диалог по религии и миру, религии и правам человека», которая пройдет 2 мая.

Эта конференция, организованная Советом Европы в рамках поощрения межрелигиозного диалога, имеет цель развивать диалог между лидерами традиционных религий в европейском обществе и принять его фундаментальные принципы.

На конференции, в которой примут участие известные деятели различных религий, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступит с докладом. Председатель УМК является единственным представителем исламского мира, который получил приглашение для участия в мероприятии. В выступлении председатель УМК поделится своими мнениями об общественной угрозе призывов к ненависти, которые подталкивают людей к агрессии, насилию и дискриминации.