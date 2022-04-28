Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшние ракетные удары по Киеву. По словам главы государства, оккупанты выпустили по украинской столице пять ракет.

Об этом он заявил в ходе сегодняшнего видеообращения.

Ракетный удар был нанесен тогда, когда в Киеве с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«И сегодня сразу по завершению наших переговоров (с генсеком ООН) в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это говорит об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытке унизить ООН. А значит, требует соответствующей мощной реакции», — подчеркнул Зеленский.