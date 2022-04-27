Сбежавший в Украину вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев считает, что газовых топ-менеджеров Владислава Аваева (первый вице-президент «Газпромбанка») и Сергея Протасеню (газовая компания «Новатэк»), скорее всего, убили. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

Комментируя четыре смерти топ-менеджеров в России и за рубежом, которые произошли с начала года и представлены как самоубийства, Волобуев сказал: «Все эти истории – странные. Я не верю в самоубийства. Это на голову не налазит».

18 апреля тела Аваева, его жены и дочери были обнаружены в его московских апартаментах, росСМИ заявили, что первый вице-президент «Газпромбанка» застрелил семью и покончил с собой.

«Поверить в то, что Аваев застрелил 13-летнюю дочь, жену и покончил с собой – сложно. На мой взгляд, это инсценировка самоубийства. Я думаю, его убили», – сказал Волобуев.

Он добавил, что с Протасеней «очень похожая ситуация», только он «якобы всех зарезал и повесился в Ллорет-де-Маре, это небольшой испанский городишко, очень населенный выходцами из России».

С начала года «загадочные самоубийства», кроме Аваева и Протасени в апреле, совершили: 29 января – глава транспортной службы «Газпром-инвест» Леонид Шульман, 25 февраля – замгендиректора единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков, 3 марта – российский олигарх Михаил Уотфорд, сделавший состояние на нефти и газе.