Супертанкер впервые за более чем шесть лет доставил в Европу американскую нефть, сообщает Bloomberg.

Судно Solana прибыло в испанской порт Бильбао в середине апреля, а затем отправилось в немецкий Вильгельмсхафен и голландский Роттердам. Танкер перевозил 2 млн баррелей сырой американской нефти, которая была перегружена на Solana в Мексиканском заливе с небольших судов.

Агентство отмечает, что подавляющие большинство поставок американской сырой нефти в Европу производится на небольших судах, которые могут перевозить от 600 тыс. до 1 млн баррелей, а не на супертанкерах, так как большие корабли популярны на более длинных маршрутах, например между США и Азией. Однако из-за того, что европейские страны отказываются от российской нефти на фоне событий на Украине, «поставки из США становятся критически важными».