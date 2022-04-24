Российские военные после использования территории Беларуси для вторжения в Украину вывозят в РФ вооружение и технику. Об этом 24 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. […] Продолжается вывоз с территории республики Беларусь в Российскую Федерацию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска», – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, «до семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях».

«На Северском направлении пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины», – объяснили в ВСУ.

Украинские военные также располагают данными о переброске вооружения и военной техники россиян в район Купянска Харьковской области.