Еврокомиссия разрешила европейским компаниям покупать газ из РФ за рубли.

Согласно документу, направленному Еврокомиссией странам-членам ЕС, компании, зарегистрированные в Европе, могут оплачивать природный газ из России в рублях, и это не будет считаться нарушением действующих санкций.

В документе говорится, что газовые компании ЕС могут по своему желанию согласится на требование РФ платить в ее национальной валюте за природный газ, но “процедура снятия санкций” еще не до конца ясна.