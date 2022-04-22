В ходе войны в Мариуполе погибли еще четыре азербайджанца, один пропал без вести.

Как сообщила Report председатель Конгресса Азербайджанцев Украины (КАУ) по Мариуполю Афаг Гамидова, погибшие — жители Мариуполя Али Гараев, Мансур Баширов, Ильгар Мамедов и еще одна женщина, которую звали Кифаят, ее фамилия уточняется:

«Она скончалась от остановки сердца в убежище во время боев, другие погибли в результате попадания снарядов во время артиллерийского обстрела города российской армией».

A.Гамидова отметила, что житель Мариуполя, гражданин Азербайджана Махир Исламов родом из Товузского района, пропал без вести.