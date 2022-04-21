Командир Черноморского флота РФ адмирал Игорь Осипов был смещен с должности и арестован после уничтожения ракетного крейсера Москва. Об этом в четверг, 21 апреля сообщает Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что в командовании флота начали искать «виновного» в уничтожении крейсера. Сейчас также ведется расследование в отношении начальника штаба — первого заместителя командующего флота вице-адмирала Сергея Пинчука.

Издание добавляет, что временно черноморским флотом будет руководить вице-адмирал Аркадий Романов.

Издание также приводит слова Осипова, который когда-то заявил, что без крейсера он не сможет быть командующим флота.

«Черноморский флот без ракетного крейсера Москва не может существовать. Не был бы я командующим флота, если бы у меня не было флагмана», — цитирует его слова издание.

Кроме этого, издание пишет, что перед вторжением России в Украину Осипов лично проверил способность крейсера отражать удары с воздуха.