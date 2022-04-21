Верховная рада Украины исключила лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из состава парламентского комитета по правам человека. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Рада отозвала Виктора Медведчука с должности члена комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений», — написал он.