Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что бомбардировки «Азовстали» продолжаются несмотря на отмененное Путиным наступление.

«Прямо сейчас происходит бомбардировка и обстрел территории «Азовстали». В то же время проходят бои в районе трамвайного депо, находящиеся на значительном расстоянии от «Азовстали». Это просто для понимания «зеленых коридоров для Азовстали» и «победы Путина над Мариуполем», — отметил Петр Андрющенко.

«Я уверен — россияне не остановятся до полного уничтожения всех, кто внутри «Азовстали». Только внешнее вмешательство и обеспечение гарантий безопасности со стороны иностранных партнеров способны обеспечить реальное спасение всех, если мы говорим о гуманитарных шагах», — добавил советник мэра.